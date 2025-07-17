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17 июля 2025 в 15:02

Киев обвинил Польшу в репрессиях и терроре против украинцев

Верховная рада приняла закон о признании массовой депортации украинцев Польшей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины приняли законопроект, в котором утверждается, что Варшава применяли террор и репрессии в отношении украинцев во время их массовой депортации с польских территорий в 1944-1951 годах, сообщили представители Верховной рады в Telegram-канале. В документе говорится, что в этот период Польша депортировала почти 500 тысяч украинцев с семьями и детьми.

Речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики. Принят в целом законопроект №2038, официально признающий таких граждан Украины депортированными лицами. <...> Депортации проводились с грубым нарушением прав человека — применением террора, репрессий, конфискаций, — отмечается в законопроекте.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны признать Волынскую резню и геноцид поляков на официальном уровне. По его словам, только с помощью признания можно достигнуть очищения. Также глава МО отметил, что хочет строить будущее, основанием которого будет правда.

Польша
Украина
Верховная Рада
законы
депортации
репрессии
террор
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