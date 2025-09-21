«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:12

Если сливы завалили урожаем, пеку ленивые булочки! Нежные пышки со сливами и сахарной глазурью — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булочки со сливами и сахарной глазурью — это не просто выпечка, а настоящее объятие из детства! Мягкое дрожжевое тесто, кисло-сладкие сливы и хрустящая сахарная глазурь создают идеальный тандем. Эти булочки хороши и теплыми, и холодными, они идеально подходят к утреннему кофе, вечернему чаю или как сладкий перекус для детей. Готовятся они просто, а аромат во время выпечки наполнит дом уютом.

Вам понадобится 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 10–12 слив, 100 г сахарной пудры, 2–3 ст. л. лимонного сока. Подогрейте молоко, растворите дрожжи и ложку сахара. Добавьте растопленное масло, яйцо, оставшийся сахар, соль. Постепенно введите муку, замесите тесто. Накройте, поставьте в тепло на 1 час. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Тесто разделите на 12 частей, скатайте шарики. Сделайте углубление, положите половинку сливы. Выпекайте 20–25 минут при 180°C. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком, полейте остывшие булочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

сливы
булочки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.