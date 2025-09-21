Если сливы завалили урожаем, пеку ленивые булочки! Нежные пышки со сливами и сахарной глазурью — вкуснота

Булочки со сливами и сахарной глазурью — это не просто выпечка, а настоящее объятие из детства! Мягкое дрожжевое тесто, кисло-сладкие сливы и хрустящая сахарная глазурь создают идеальный тандем. Эти булочки хороши и теплыми, и холодными, они идеально подходят к утреннему кофе, вечернему чаю или как сладкий перекус для детей. Готовятся они просто, а аромат во время выпечки наполнит дом уютом.

Вам понадобится 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 10–12 слив, 100 г сахарной пудры, 2–3 ст. л. лимонного сока. Подогрейте молоко, растворите дрожжи и ложку сахара. Добавьте растопленное масло, яйцо, оставшийся сахар, соль. Постепенно введите муку, замесите тесто. Накройте, поставьте в тепло на 1 час. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Тесто разделите на 12 частей, скатайте шарики. Сделайте углубление, положите половинку сливы. Выпекайте 20–25 минут при 180°C. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком, полейте остывшие булочки.

