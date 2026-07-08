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08 июля 2026 в 09:00

Если правильно нарезать, то промаринуются всего за 1 час: свежепросольные огурцы — быстро к столу

Фото: D-NEWS.ru
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Эти огурчики будут готовы уже через час благодаря правильной нарезке. Огурцы, нарезанные на мелкие дольки, быстро отдают сок и пропитываются солью, чесноком, укропом и хреном, становясь хрустящими, пряными и очень вкусными.

Для приготовления понадобится: 1 кг огурцов (некрупных), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, пучок укропа, 3–4 зубчика чеснока, 1 ч. л. тертого хрена (или горчицы).

Огурцы вымойте, обрежьте кончики. Нарежьте вдоль на 4 части. Сложите в контейнер. Добавьте соль, сахар, мелко рубленный укроп, выдавленный чеснок и хрен. Закройте крышкой, энергично потрясите. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Можно подавать.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить свежепросольные огурцы по этому рецепту и дала совет: используйте крупную соль (без йода) — она дает более мягкий вкус и не делает огурцы водянистыми.

Ранее стало известно, как приготовить зеленый салат «Полянка».

Проверено редакцией
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рецепты
огурцы
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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