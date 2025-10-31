Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:46

Если надоел плов и гуляш, готовлю дымляму — проще некуда: закинул в казан и отдыхай. Ингредиенты самые простые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если надоел плов и гуляш, готовлю дымляму — проще некуда: закинул в казан и отдыхай! Это удивительное слоёное блюдо готовится практически само — вам достаточно уложить ингредиенты в казан и оставить томиться. Сочное мясо, овощи и даже яблоки, пропитанные ароматами специй, создают неповторимый вкусовой букет. Дымляма станет настоящим украшением стола и удивит гостей своим богатым вкусом и аппетитным видом.

Для приготовления возьмите 700 г мяса (баранины или говядины) и нарежьте кусками. Подготовьте овощи: две луковицы нарежьте кольцами, две моркови — кружками, один болгарский перец — полосками, 4–5 картофелин — четвертинками. Одно‑два яблока нарежьте дольками. В казане на растительном масле выложите слои: сначала мясо, затем лук с морковью, следом — перец с помидорами, посыпьте чесноком и специями (зира, кориандр, чёрный перец, соль). Далее положите картофель с яблоками, сверху — пучок зелени.

Накройте всё капустными листьями, влейте 250 мл томатного сока и добавьте 30 г сливочного масла. Томите на медленном огне под крышкой 2–2,5 часа — и восхитительная дымляма готова! Аромат разойдётся по дому, а гости будут в восторге.

Ранее мы готовили маринованные помидоры по-итальянски. К мясу, картошке и на поджаристый хлеб с творожным сыром — это гениальный рецепт вкуснятины.

