Если надо покорить гостей, готовлю «Венецию»: этот салатик сметают со стола

Салат «Венеция» — это изысканное многослойное блюдо, которое сочетает нежное куриное мясо, пикантный чернослив, свежие овощи и грибы. Каждый слой создает гармоничный вкусовой ансамбль, а легкая заправка из йогурта подчеркивает натуральный вкус ингредиентов. Этот салат станет украшением любого праздничного стола и поразит гостей своим изысканным видом и вкусом.

400 г куриной грудки и 3 яйца отваривают до готовности. 200 г чернослива заливают кипятком на 15 минут. 300 г шампиньонов обжаривают на сухой сковороде. В разъемную форму выкладывают слоями: нарезанный чернослив, кусочки курицы, кубики 330 г яблока, грибы, тертые яйца, 200 г тертого сыра. Каждый слой промазывают 200 г йогурта. Верх украшают тертым огурцом. Дают салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

