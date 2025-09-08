Саммит ШОС — 2025
Если надо покорить гостей, готовлю «Венецию»: этот салатик сметают со стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Венеция» — это изысканное многослойное блюдо, которое сочетает нежное куриное мясо, пикантный чернослив, свежие овощи и грибы. Каждый слой создает гармоничный вкусовой ансамбль, а легкая заправка из йогурта подчеркивает натуральный вкус ингредиентов. Этот салат станет украшением любого праздничного стола и поразит гостей своим изысканным видом и вкусом.

400 г куриной грудки и 3 яйца отваривают до готовности. 200 г чернослива заливают кипятком на 15 минут. 300 г шампиньонов обжаривают на сухой сковороде. В разъемную форму выкладывают слоями: нарезанный чернослив, кусочки курицы, кубики 330 г яблока, грибы, тертые яйца, 200 г тертого сыра. Каждый слой промазывают 200 г йогурта. Верх украшают тертым огурцом. Дают салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

