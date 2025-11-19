Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:13

Если на ужин мясо — подаю к нему чимичурри: этот соус из Южной Америки стал визитной карточкой моей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот аргентинский соус я впервые попробовал в мясном ресторане, где его подавали к стейку. Я был поражен тем, как яркий вкус зелени и чеснока гармонично сочетается с мясом. Теперь чимичурри стал постоянным гостем на нашем столе — мы добавляем его не только к мясу, но и к рыбе, и даже к овощам-гриль.

Для классического чимичурри мне нужно: большой пучок петрушки (около 50 г), 4 зубчика чеснока, 1 небольшая луковица, 2 ст. л. сушеного орегано, 1 ч. л. молотого красного перца, 100 мл оливкового масла, 3 ст. л. красного винного уксуса, соль и черный перец по вкусу. Петрушку мелко рублю вместе с чесноком и луком. Смешиваю все ингредиенты в миске и даю соусу настояться хотя бы час — так вкус становится насыщеннее и гармоничнее. Храню чимичурри в холодильнике до 3 дней. Особенно хорошо он подходит к стейкам, курице гриль и запеченным овощам — пробуйте!

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

