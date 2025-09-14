Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 10:03

Если лень печь шарлотку, заворачиваю яблоки в обалденный рулет! Суперпросто: 5 ингредиентов — и ничего больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный яблочный рулет — идеальный способ превратить сезонные яблоки в изысканный десерт! Этот рецепт покорил простотой и восхитительным результатом. Всего 5 ингредиентов — и вы получаете ароматное угощение с сочной начинкой и воздушным тестом.

Очистите 600 г яблок и натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте щепотку корицы и 30 г сахара. Взбейте 4 яйца с 100 г сахара до пышной пены, аккуратно введите 130 г муки. Для идеальной текстуры добавьте 2 ст. л. крахмала — тесто лучше впитает влагу и не порвется. Вылейте тесто на противень с пергаментом, распределите яблочную начинку. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу и сверните рулетом. Дайте остыть, посыпьте сахарной пудрой.

Почему это стоит попробовать:

Рулет сохраняет сочность яблок и нежность бисквита, а корица добавляет осеннего уюта. Подавайте его с шариком мороженого или карамельным соусом — это беспроигрышный вариант для чаепития!

Нежный яблочный рулет — идеальный способ превратить сезонные яблоки в изысканный десерт! Этот рецепт покорил простотой и восхитительным результатом. Всего 5 ингредиентов — и вы получаете ароматное угощение с сочной начинкой и воздушным тестом.

рецепты
яблоки
рулеты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.