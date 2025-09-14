Если лень печь шарлотку, заворачиваю яблоки в обалденный рулет! Суперпросто: 5 ингредиентов — и ничего больше

Нежный яблочный рулет — идеальный способ превратить сезонные яблоки в изысканный десерт! Этот рецепт покорил простотой и восхитительным результатом. Всего 5 ингредиентов — и вы получаете ароматное угощение с сочной начинкой и воздушным тестом.

Очистите 600 г яблок и натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте щепотку корицы и 30 г сахара. Взбейте 4 яйца с 100 г сахара до пышной пены, аккуратно введите 130 г муки. Для идеальной текстуры добавьте 2 ст. л. крахмала — тесто лучше впитает влагу и не порвется. Вылейте тесто на противень с пергаментом, распределите яблочную начинку. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу и сверните рулетом. Дайте остыть, посыпьте сахарной пудрой.

Почему это стоит попробовать:

Рулет сохраняет сочность яблок и нежность бисквита, а корица добавляет осеннего уюта. Подавайте его с шариком мороженого или карамельным соусом — это беспроигрышный вариант для чаепития!

