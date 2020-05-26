Ещё один депутат Госдумы сообщил о заражении коронавирусом

Зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат от Ставропольского края Михаил Кузьмин сообщил, что заразился коронавирусом. Он подчеркнул, что в настоящее время находится дома на самоизоляции.
Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования. Нахожусь на самоизоляции, — сообщил Кузьмин в Instagram.
Он также отметил, что находится в московской квартире, чувствует себя великолепно, но известие о коронавирусе было для него крайне неприятным.
Как писал NEWS.ru, заразившаяся коронавирусной инфекцией заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, в больнице она продолжает работать дистанционно. Парламентарий смотрит пленарные заседания, оставляет комментарии по каждой теме, которую ведёт и курирует. Кроме того, Пушкина много читает и занимается дыхательной гимнастикой. Женщина призналась, что она энергичный человек, поэтому ей сложно выдержать «пребывание в четырёх стенах».
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