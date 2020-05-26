Ещё один депутат Госдумы сообщил о заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5337e676-9f5f-11ea-a392-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кузьмин Фото: duma.gov.ru

Зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат от Ставропольского края Михаил Кузьмин сообщил, что заразился коронавирусом. Он подчеркнул, что в настоящее время находится дома на самоизоляции.

Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования. Нахожусь на самоизоляции, — сообщил Кузьмин в Instagram.

Он также отметил, что находится в московской квартире, чувствует себя великолепно, но известие о коронавирусе было для него крайне неприятным.

Как писал NEWS.ru, заразившаяся коронавирусной инфекцией заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, в больнице она продолжает работать дистанционно. Парламентарий смотрит пленарные заседания, оставляет комментарии по каждой теме, которую ведёт и курирует. Кроме того, Пушкина много читает и занимается дыхательной гимнастикой. Женщина призналась, что она энергичный человек, поэтому ей сложно выдержать «пребывание в четырёх стенах».