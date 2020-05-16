Заразившаяся коронавирусом Пушкина рассказала о досуге в больнице

https://static.news.ru/photo/2b1d124e-9760-11ea-8119-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заразившаяся коронавирусной инфекцией заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в настоящее время находится в больнице. Депутат рассказала журналистам, чем занимается во время лечения.

По словам Пушкиной, в больнице она продолжает работать дистанционно. Парламентарий смотрит пленарные заседания, оставляет комментарии по каждой теме, которую ведёт и курирует. Кроме того, Пушкина много читает и занимается дыхательной гимнастикой. Женщина призналась, что она энергичный человек, поэтому ей сложно выдержать «пребывание в четырёх стенах».

Помогает жёсткая самодисциплина. Я всё делаю по часам. Подъём, процедуры, физкультура, снова процедуры, звонки, чтение, комментарии и так далее, — цитирует Пушкину РИА Новости.

Также депутат назвала своё «слабое звено». Им оказалось «отсутствие вен», создающее проблемы при взятии анализов. В остальном, отметила Пушкина, «всё так, как должно быть, когда ты заболел».

Ранее NEWS.ru писал, что Пушкина переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.