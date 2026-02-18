Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира

Еще один рецепт, который я обязательно готовлю на Масленицу — это не блины, но невероятно вкусные слоеные лепешки с зеленым луком. Их гениальная простота в том, что из минимального набора продуктов получается пышная, слоистая выпечка с ароматной весенней начинкой, которая готовится без дрожжей и долгой возни с тестом. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, рассыпчатые лепешки с золотистой корочкой, пропитанные масляной прослойкой, а внутри — сочный, чуть соленый зеленый лук, который придает свежесть и пикантность. Они тают во рту и идеальны к чаю вместо пирожков.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл воды, 3 яйца, большой пучок зеленого лука, 1 ч. ложка соли. Для помазки: 45 мл горячего растительного масла, 20 г муки, щепотка соли. Сначала замесите крутое тесто из муки, воды, 1 яйца и соли, дайте отдохнуть 30 минут. Остальные 2 яйца отварите вкрутую, мелко порубите с зеленым луком, посолите. Тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте смесью горячего масла с мукой и солью, сверните рулетом, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в лепешку, положите начинку, защипните края и раскатайте скалкой. Жарьте на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.

