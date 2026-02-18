Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:30

Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще один рецепт, который я обязательно готовлю на Масленицу — это не блины, но невероятно вкусные слоеные лепешки с зеленым луком. Их гениальная простота в том, что из минимального набора продуктов получается пышная, слоистая выпечка с ароматной весенней начинкой, которая готовится без дрожжей и долгой возни с тестом. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, рассыпчатые лепешки с золотистой корочкой, пропитанные масляной прослойкой, а внутри — сочный, чуть соленый зеленый лук, который придает свежесть и пикантность. Они тают во рту и идеальны к чаю вместо пирожков.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл воды, 3 яйца, большой пучок зеленого лука, 1 ч. ложка соли. Для помазки: 45 мл горячего растительного масла, 20 г муки, щепотка соли. Сначала замесите крутое тесто из муки, воды, 1 яйца и соли, дайте отдохнуть 30 минут. Остальные 2 яйца отварите вкрутую, мелко порубите с зеленым луком, посолите. Тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте смесью горячего масла с мукой и солью, сверните рулетом, нарежьте на кусочки, каждый раскатайте в лепешку, положите начинку, защипните края и раскатайте скалкой. Жарьте на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом рецепте знают единицы. Нежные лимонные блинчики на Масленицу. Без весов и заморочек, все очень просто
Общество
Об этом рецепте знают единицы. Нежные лимонные блинчики на Масленицу. Без весов и заморочек, все очень просто
Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — мягкое внутри, хрустящее снаружи. Ни одной крошки не остаётся
Общество
Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — мягкое внутри, хрустящее снаружи. Ни одной крошки не остаётся
Китайские слоеные лепешки с зеленым луком: хрустящие, ароматные, с воздушными слоями. Идеальный завтрак или перекус в пост
Общество
Китайские слоеные лепешки с зеленым луком: хрустящие, ароматные, с воздушными слоями. Идеальный завтрак или перекус в пост
Выкладываю бананы на сковороду и заливаю тестом — через 10 минут завтрак на столе: сладкая лепешка
Общество
Выкладываю бананы на сковороду и заливаю тестом — через 10 минут завтрак на столе: сладкая лепешка
Венгерские гренки с паприкой и сыром: даже колбаса не нужна — съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Венгерские гренки с паприкой и сыром: даже колбаса не нужна — съедаются еще на сковороде, пока горячие
рецепты
лепешки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.