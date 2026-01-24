Ешь и худей: запеченные шампиньоны в йогуртово-чесночном соусе — 50 ккал

Запеченные шампиньоны в чесночно-йогуртовом маринаде — находка для тех, кто следит за фигурой. Это блюдо сочетает в себе невероятный аромат и легкость.

В процессе запекания йогурт с чесноком и специями превращается в нежнейший сливочный соус, который пропитывает каждый гриб, делая его сочным и ароматным. Пищевая ценность на 100 г готового блюда — около 50 ккал и 5–7 г белка. Ешь и худей!

Для приготовления понадобится: 500 г свежих шампиньонов среднего размера, 150 г натурального греческого йогурта без добавок, 2–3 зубчика чеснока, соль, черный перец, сушеный укроп, 1 ч. л. лимонного сока. Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Шампиньоны промойте и обсушите. Если они крупные, разрежьте пополам, мелкие можно оставить целыми. В миске смешайте йогурт, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и сушеные травы. Добавьте лимонный сок. Аккуратно перемешайте грибы в йогуртовом маринаде, чтобы они полностью покрылись соусом. Выложите их в один слой в форму для запекания. Запекайте в разогретой духовке 20–25 минут, пока грибы не станут мягкими, а соус вокруг них слегка не загустеет.

