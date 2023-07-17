«Эрдоган это любит»: политолог назвал выгоду Турции от расширения НАТО Политолог Брутер: расширение НАТО позволит Турции увеличить влияние в мире

Фото: Ak Party Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Владимир Брутер заявил, что Турции выгодно расширение НАТО, поскольку в Анкаре рассчитывают благодаря этому увеличить собственное влияние в мире. Этим Анкара будет торговать внутри Альянса, что любит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с URA.RU.

Вообще Турция не против расширения Альянса. Там считают, что чем больше будет Альянс, тем больше будет влияние Турции внутри союза, потому что у них вторая по численности армия НАТО. Она будет этим торговать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это любит, — подчеркнул Брутер.

По его мнению, турецкий лидер, который всегда играет в долгую, умеет давить на союзников с Запада.

Он будет пытаться заниматься рэкетом, используя, как он считает, эксклюзивные географическое, военно-политическое положение Турции как страны, которая одновременно находится не в двух, а в большем количестве миров, — отметил политолог.

Брутер добавил, что пока Турция от расширения НАТО выторговала только деньги, как уверяет американский журналист Сеймур Херш.

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз назвал спекуляцией сообщения о том, что республике обещали помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО. Так он прокомментировал публикацию на этот счет Сеймура Херша, заявившего, что президент США Джо Байден обещал Эрдогану «за Швецию» финансовую помощь от МВФ в размере $11–13 млрд.