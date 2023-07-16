В Турции назвали спекуляциями сообщения о покупке пропуска Швеции в НАТО Власти Турции назвали спекуляциями сообщения о помощи МВФ за членство Швеции в НАТО

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Сообщения о том, что Турции обещали помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО являются спекуляцией, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. В эфире телеканала A-haber он прокомментировал публикацию на этот счет американского публициста Сеймура Херша словами, что на нее не следует обращать внимания.

Это спекуляция, которая ни на чем не основана. Не следует обращать на это внимание. Для начала лучше спросить американцев, правда ли то, о чем утверждают, или нет, — подчеркнул Йылмаз.

По его словам, Анкара в свое время выплатила все долги МВФ и больше не намерена обращаться за кредитами к данной организации.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники, утверждал, что президент США Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере $11-13 млрд. Для этого Анкаре лишь следует ратифицировать членство Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что парламент Турции намерен рассмотреть заявку о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. Телеканал CNN Türk сообщил, что законодатели планируют вынести утвердительное решение. После этого законопроект будет передан Эрдогану на подпись. Таким образом, вступление Швеции в Альянс будет ускорено, хотя прежде планировалось, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции лишь на осенней сессии.