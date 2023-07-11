Стало известно, когда Турция рассмотрит заявку на членство Швеции в НАТО Парламент Турции может одобрить заявку на членство Швеции в НАТО до 21 июля

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Парламент Турции намерен рассмотреть заявку о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. Телеканал CNN Türk сообщил, что законодатели планируют вынести утвердительное решение.

После этого законопроект будет передан президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану на подпись. Таким образом, вступление Швеции в Альянс будет ускорено, передает телеканал.

Ранее стало известно, что турецкий парламент планировал рассмотреть заявку Швеции лишь на осенней сессии. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что после его встречи с Эрдоганом 10 июля Анкара согласилась на вступление Швеции в Альянс в ближайшее время. Источники в турецком парламенте заявили, что удалось достигнуть подвижек из-за заверений Стокгольма по некоторым ключевым требованиям республики.

Ранее ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал рассказал, что в случае вступления Швеции в НАТО Альянс превратился в «символ» и «предмет гордости Вашингтона», поэтому значимых последствий ждать не стоит. Военные возможности Блока также не претерпят каких-либо изменений, добавил ветеран Казал. Принятие Швеции в НАТО при этом будет преподнесено как поражение России, подчеркнул он.