Эпидемиолог рассказала, как долго сохраняются симптомы COVID-19

Пациенту, перенёсшему коронавирус, требуется длительное время для восстановления. Симптомы заболевания могут сохраняться до года, рассказала врач-эпидемиолог Талдомской Центральной районной больницы Елена Белякова. Об этом сообщает «Радио 1».

У некоторых пациентов, которые переболели в первую волну, симптомы продолжают сохраняться и сейчас. Перенесённый COVID-19 поражает все внутренние органы и системы, — рассказала она.

Для восстановления пациенту необходимо пройти углублённую диспансеризацию, в ходе которой врачи выявят все нарушения и назначат лечение. Среди последствий коронавируса могут быть тромбозы, ведущие к инсультам, инфарктам и тромбофлебиту, бессонница и снижение остроты зрения.

У некоторых пациентов длительное время не восстанавливается обоняние. Они не чувствуют или не различают запахи и вкусы, которые различали до болезни. Иногда последствия коронавируса выражаются в так называемых «летучих болях» в суставах. В основном поражаются крупные суставы — коленные, тазобедренные. И самое неприятное — то, что выпадают волосы, — добавила она.

Кроме того, после коронавируса у пациентов могут проявляться некоторые «спящие» заболевания.

Ранее стало известно, что после заражения COVID-19 одной из проблем может стать восприятие алкоголя. По словам терапевта Надежды Чернышовой, коронавирус способен вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений, так и их искажение. В некоторых случаях может ощущаться неприятный привкус, и тогда заболевший отказывается от целых групп продуктов питания, в том числе алкоголя.