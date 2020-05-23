Эпидемиолог рассказал, когда снимут ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/e154c386-9d78-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения по коронавирусу можно будет снимать, когда у 60-70% населения выработается иммунитет. В этом случае люди будут защищены от болезни.

В случае, если установится такой уровень, занос вируса будет иметь меньший эффект, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Вирус будет меньше распространяться и вызывать новые заболевания у тех, кто уже переболел.

По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе. Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия, — цитирует Брико «Парламентская газета».

Ожидать, что количество людей с иммунитетом увеличится , если все переболеют коронавирусом, неправильно. Для этого нужна вакцина, утверждает эпидемиолог. А широкий охват населения прививками как раз и станет естественным средством остановить эпидемию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне станут неуязвимы для коронавируса при условии, что вакцинацию пройдут 95% населения. Такую версию развития событий озвучил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.