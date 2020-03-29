https://static.news.ru/photo/4da46646-71ef-11ea-a15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Blatterspiel via www/Global Look Press

Всеобщая самоизоляция, а также информирование людей о масштабах распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим рисков позволят остановить пандемию COVID-19. Об этом заявил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

По словам эксперта, во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году главная ошибка властей заключалась в том, что они не требовали соблюдать карантин и не сообщали населению, насколько быстро распространяется инфекция.

Фаворов добавил, что во время эпидемии COVID-19 в китайской Ухани были приняты гораздо более жёсткие меры, поэтому со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.

Город с населением в 11 миллионов практически перестал функционировать. Его закрыли на карантин. Нарушителей этого режима начали привлекать к уголовной ответственности. Там это не два-три года, а от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения, — сказал эпидемиолог «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что для предотвращения новых очагов заражения людям важно оставаться дома. Он привёл в пример Италию, где история с COVID-19 превратилась в национальную трагедию. По словам Фаворова, при соблюдении всеобщей самоизоляции эпидемия отступит раньше, чем будет разработана вакцина от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что около 40 миллионов человек могли бы погибнуть из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года, если бы страны не приняли меры по предотвращению распространения инфекции. По данным специалистов Имперского колледжа Лондона, игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему сценарию — COVID-19 могли бы заразиться до семи миллиардов человек. Это число уменьшилось бы в два раза, если бы число контактов сократилось на 40% для детей, молодых и взрослых людей и на 60% — для пожилых.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.