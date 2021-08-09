Эндокринолог рассказала, как похудеть без диет

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как похудеть без диет. Помочь похудеть может обычная ходьба, пишет «ФедералПресс».

Мой пациент сбросил 100 килограмм, в качестве обязательной физической активности используя обычную ходьбу. В начале похудения он устроился на работу, которая предполагала обход объектов. В день он нахаживал под 10 тысяч шагов, — цитирует её издание.

Врач добавила, что ходьба — один из немногих видов спорта, который не может нанести вред организму человека. При этом задействованы 90% мышц всего тела.

Однако стоит помнить, что ею нужно заниматься в удобной обуви и начинать стоит со скорости 2–3 километра в час. Тем, у кого варикозное расширение вен на ногах, лучше надевать компрессионные чулки или бинты.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что заявление о необходимости ограничить углеводы, чтобы снизить вес, является главным заблуждением худеющих. Медик отметил, что углеводы нужны организму как структурная единица, из которой получается основная энергия.