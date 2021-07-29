Диетолог развеял главный миф худеющих

Заявление о необходимости ограничить углеводы, чтобы снизить вес, является главным заблуждением худеющих. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Медик отметил, что углеводы нужны организму как структурная единица, из которой получается основная энергия. Поэтому полностью убирать их нельзя — это как вредно для здоровья, так и не полезно для снижения веса.

При полном дефиците углеводов начнёт происходить потеря энергии, сил. Организм будет ощущать эту нехватку, она станет проявляться плохим сном, вследствие чего — целым спектром проблем. А хронический недосып в том числе может приводить к диагнозу «ожирение», — пояснил Арзамасцев.

Также, по его словам, дефицит углеводов приводит к повышенной тяге к ним, результатом чего могут стать частые срывы, которые приведут к прибавке в весе.

По мнению диетолога, полноценно заменить углеводы другими соединениями невозможно. Поэтому для снижения веса он рекомендует обратиться к сбалансированному правильному питанию, которое со временем принесёт свои плоды.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает всевозможные рецепты для похудения «шаманством». Он назвал единственное исключение, когда человек грамотно распределяет своё питание. Но это, по его словам, уже «нормальный процесс», а не диета.