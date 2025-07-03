Кексы с черешней на йогурте! Полезный десерт, который понравится всем! Эти воздушные кексы станут идеальным вариантом для некалорийного перекуса или легкого завтрака. Благодаря сочетанию йогурта и свежих ягод они получаются невероятно нежными и ароматными, при этом содержат минимум калорий.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (около 110 г)
- Йогурт натуральный — 170 г
- Мука цельнозерноваяили обычная — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л. (5 г)
- Черешня — 100 г
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с йогуртом до однородной массы. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и подсластитель, аккуратно перемешивая тесто. Ягоды предварительно промойте и уберите косточки. Осторожно вмешайте ягоды в тесто, стараясь не повредить их структуру.
- Разложите тесто по силиконовым формам или формочкам для кексов, заполняя их на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой — она должна выходить сухой.
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