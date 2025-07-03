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03 июля 2025 в 13:00

Кексы с черешней на йогурте! Полезный десерт, который понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кексы с черешней на йогурте! Полезный десерт, который понравится всем! Эти воздушные кексы станут идеальным вариантом для некалорийного перекуса или легкого завтрака. Благодаря сочетанию йогурта и свежих ягод они получаются невероятно нежными и ароматными, при этом содержат минимум калорий.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт. (около 110 г)
  • Йогурт натуральный — 170 г
  • Мука цельнозерноваяили обычная — 100 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л. (5 г)
  • Черешня — 100 г
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с йогуртом до однородной массы. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и подсластитель, аккуратно перемешивая тесто. Ягоды предварительно промойте и уберите косточки. Осторожно вмешайте ягоды в тесто, стараясь не повредить их структуру.
  2. Разложите тесто по силиконовым формам или формочкам для кексов, заполняя их на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой — она должна выходить сухой.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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