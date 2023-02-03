Эндокринолог предупредила о вреде «заедания» плохого настроения Эндокринолог Павлова: «заедание» плохого настроения может привести к депрессии

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«Заедание» плохого настроения может вызвать настоящую депрессию, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Эксперт в беседе с КP.RU объяснила, что все съеденное сладкое откладывается, воспаляются жировые ткани и происходит блокирование гормона радости, серотонина. Поэтому в моменты грусти лучше избегать злоупотребления продуктами, содержащими сахар.

Вот как это работает. <...> Ожирение приводит к воспалению жировой ткани. А оно, в частности, сопровождается производством большого количества провоспалительных веществ — простагландинов. Те, в свою очередь, блокируют работу «гормона радости» серотонина. Именно он отвечает за хорошее настроение, без него невозможно почувствовать счастье, — пояснила эндокринолог.

Эксперт отметила, что проблема заключается не только в сладостях. Привести к депрессии может и злоупотребление фастфудом, майонезом и любой жирной пищей. Но, по словам Павловой, чаще всего плохое настроение пытаются «заесть» именно сладким. По словам врача, нормализовав свое питание, человек тем самым избавится от воспалений жировой ткани и заодно приведет в норму настроение.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее предупреждала, что злоупотребление сахаром может привести к депрессии и дефициту группы витаминов В. Врач уточнила, что переизбыток сахара в организме приводит к новым воспалительным процессам и ухудшает уже существующие.