Ем и не могу наесться. Салат «Розовый коралл» — всего 3 ингредиента. Простой, зато вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите крабовые палочки, плавленый сыр и помидоры — и создайте изящный салат за 10 минут. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, где минимальный набор продуктов рождает потрясающую гармонию вкуса и текстуры. Получается обалденная вкуснятина: нежные снежки из крабовых палочек с кремово-сырной основой, обрамленные сочными ломтиками помидоров, которые дают свежесть и легкую кислинку, а чеснок добавляет пикантной нотки.

Для приготовления вам понадобится: 200–250 г крабовых палочек, 1 плавленый сырок (90–100 г), 2–3 средних помидора (или 5–6 черри), 1–2 зубчика чеснока, майонез, соль и перец по вкусу. Крабовые палочки мелко нарежьте или разберите на тонкие волокна вилкой. Плавленый сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске соедините крабовые палочки, сыр и чеснок. Добавьте 2–3 столовые ложки майонезa, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной кремовой массы. Помидоры нарежьте тонкими дольками или полукружиями. На плоское блюдо или тарелку выложите помидоры по кругу, слегка перекрывая друг друга, как лепестки. В центр горкой выложите крабовую массу, формируя аккуратную «розу». Можно слегка сбрызнуть салат лимонным соком или украсить зеленью. Подавайте сразу, чтобы помидоры оставались свежими и упругими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
