https://static.news.ru/photo/f06b8e8e-e902-11e9-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Русская православная церковь (РПЦ) приняла 7 октября текущего года под свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе, обратившуюся с соответствующей просьбой к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Священного синода РПЦ в Троице-Сергиевой лавре.

Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для неё установлен особый режим управления, соответствующий её традиции, — говорится в его Telegram-канале.

В сентябре 2019-го Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви.

Это решение было принято Священным синодом в Москве на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна, который отныне будет носить титул «Дубнинский».

Проект возвращения в Московский патриархат подготовили в самой Архиепископии Западной Европы. Её представители отметили, что в документе учтены положения, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето), и последующие за этим поправки. При этом предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии.

Ранее News.ru сообщал, что патриарх Кирилл поздравил митрополита Минского и Заславского Павла, Патриарший экзарх всея Белоруссии и жителей республики с 30-летием создания Белорусского экзархата Московского патриархата.