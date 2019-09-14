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Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви. Об этом говорится на официальном сайте РПЦ.

Это решение было принято Священным синодом в Москве на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна, который отныне будет носить титул «Дубнинский».

Проект возвращения в Московский патриархат подготовили в самой Архиепископии Западной Европы. Её представители отметили, что в документе учтены положения, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето), и последующие за этим поправки. При этом предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии.

Ранее РПЦ отреагировала на увольнение главы Русского экзархата в Константинополе. Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну, возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, российское духовенство посчитало неоправданным, писал News.ru.