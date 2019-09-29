https://static.news.ru/photo/e33cae5e-e28c-11e9-ad65-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Минского и Заславского Павла, Патриарший экзарх всея Белоруссии и жителей республики с 30-летием создания Белорусского экзархата Московского патриархата.

По его словам, активное развитие церковной жизни положительно влияет на общество, помогает утвердить традиционные нравственные ценности, идеалы милосердия, мира, добра и справедливости.

Он также отметил, что прошедшие 30 лет произошли существенные перемены не только в жизни экзархата, но и Белоруссии.

На просторах Белой Руси восстанавливаются храмы и монастыри, созидаются новые приходы, ведётся просветительская работа и осуществляется социальное служение, успешно решаются вопросы богословского образования и воспитания подрастающего поколения, — пояснил он.

Ранее News.ru писал, что синод Русской православной церкви рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ, 8 октября.