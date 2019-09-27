https://static.news.ru/photo/6db5e304-e1ff-11e9-9c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ряд представителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Русской православной церкви (РПЦ). Собрание состоялось в Париже, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он опубликовал фото письма в своём Telegram-канале, пишет ТАСС .

Сегодня (28 сентября 2019 года. — News.ru) клирики парижской Архиепископии собрались под председательством архиепископа Иоанна, чтобы обратиться к святейшему патриарху Кириллу с просьбой о присоединении. Кто-то прибыть не смог, но сообщил о своей поддержке. Скоро мы в Москве получим письмо с этой фотографии, — рассказал священнослужитель.

В сентябре 2019-го Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви.

Это решение было принято Священным синодом в Москве на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна, который отныне будет носить титул «Дубнинский».

Проект возвращения в Московский патриархат подготовили в самой Архиепископии Западной Европы. Её представители отметили, что в документе учтены положения, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето), и последующие за этим поправки. При этом предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии.

Ранее РПЦ отреагировала на увольнение главы русского экзархата в Константинополе. Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну, возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, российское духовенство посчитало неоправданным, писал News.ru.