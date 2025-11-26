День матери
26 ноября 2025 в 16:06

Экстрасенс озвучила версию о состоянии пропавшей в Турции москвички

Пропавшая в Турции вместе с 10-летним сыном 32-летняя москвичка Дарья может находиться в тяжелом состоянии и даже в коме, предположила в беседе с NEWS.ru ясновидящая из Израиля, участница международного проекта «Битва экстрасенсов» Регина Федоренко. По ее версии, женщина может подвергаться сексуальному насилию.

Она подвергалась каким-то насильственным действиям, что-то было связанное с сексом. Она не понимает, что с ней делается, у нее проблемы с памятью, с головой. У меня ощущение, что ее держат в море, на каком-то корабле, она туда входила. И удары у нее были по затылку, по плечу, и с рукой что-то. По поводу ребенка я не могу ничего сказать — не чувствую его. И мой муж, переживший клиническую смерть, тоже его не чувствует. У меня такое ощущение, что она попала в сексуальное рабство, — высказала мнение экстрасенс.

Федоренко не исключила, что девушку могут опаивать запрещенными веществами и насиловать. По версии экстрасенса, с россиянкой находится как минимум один мужчина. Экстрасенс также предположила, что женщину могут не кормить и почти не давать воду.

Россиянка с 10-летним сыном улетела в Стамбул 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. Поездка была неожиданной для родных, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлекалась турецкими сериалами и стала замкнутой.

В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула. Девушку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

экстрасенсы
прогнозы
Турция
пропажи
поиски
