Экспресс-засолка зеленых томатов: обалденная закуска из последнего урожая

Посол несозревших помидоров — идеальный способ спасти последний урожай и получить хрустящую пикантную закуску. Рассказываем экспресс-рецепт засолки зеленых томатов. С ним не нужно неделями настаивать банки.

Вкус этих томатов — это взрывной микс солености, легкой кислинки и остроты чеснока, где плотная мякоть сохраняет упругость, а специи создают аромат настоящей бочковой засолки.

Для приготовления нарежьте 1 кг зеленых или недозревших помидоров дольками, сложите в банку с 4 зубчиками чеснока, зонтиком укропа и листьями хрена. Вскипятите 1 литр воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца и лавровым листом. Остудите рассол до комнатной температуры, залейте помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 24 часа.

Уже через сутки вы получите идеальную закуску с ярким вкусом, которая не уступает долгой консервации. Эта обалденная закуска из последнего урожая томатов подойдет к любым блюдам и застольям.

