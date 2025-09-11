Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:32

Экспресс-засолка зеленых томатов: обалденная закуска из последнего урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посол несозревших помидоров — идеальный способ спасти последний урожай и получить хрустящую пикантную закуску. Рассказываем экспресс-рецепт засолки зеленых томатов. С ним не нужно неделями настаивать банки.

Вкус этих томатов — это взрывной микс солености, легкой кислинки и остроты чеснока, где плотная мякоть сохраняет упругость, а специи создают аромат настоящей бочковой засолки.

Для приготовления нарежьте 1 кг зеленых или недозревших помидоров дольками, сложите в банку с 4 зубчиками чеснока, зонтиком укропа и листьями хрена. Вскипятите 1 литр воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца и лавровым листом. Остудите рассол до комнатной температуры, залейте помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 24 часа.

Уже через сутки вы получите идеальную закуску с ярким вкусом, которая не уступает долгой консервации. Эта обалденная закуска из последнего урожая томатов подойдет к любым блюдам и застольям.

Ранее стало известно, как засолить грузди холодным способом: готовим вкуснятину для зимних застолий.

Читайте также
Цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов
Общество
Цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов
Нежная свинина сразу с гарниром: один противень — и ужин готов
Общество
Нежная свинина сразу с гарниром: один противень — и ужин готов
Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность
Общество
Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность
Секрет бабушкиного погреба: ваш томатный сок мечты уже в банке
Общество
Секрет бабушкиного погреба: ваш томатный сок мечты уже в банке
Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и 3 простых продукта
Общество
Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и 3 простых продукта
помидоры
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде озвучили последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Легендарный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре
Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией
США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией
«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания
Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов
Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.