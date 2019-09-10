https://static.news.ru/photo/980beaca-d3a6-11e9-a977-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук заявил, что скорее всего сообщение об «эвакуации» американского шпиона из России является фейком.

По его словам, в спецслужбах не принято подтверждать или опровергать такую информацию.

Таковы правила игры. Обычно в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются, когда сам перебежчик, предатель, шпион сделает какое-либо заявление, — пояснил он.

Николайчук считает, что под видом этой новости СМИ США намеревались выставить в невыгодном свете президента Дональда Трампа, что не может не настораживать.

Совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника, — отметил эксперт.

Он рассказал, что элементарная практика работы спецслужб заключается в том, что руководство получает сведения, а не данные об источнике, который их озвучил.

По его мнению, ситуация со шпионом является внутриполитической диверсией, направленной на подрыв репутации американского лидера, передаёт « Радио Sputnik ».

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал историю со шпионом, который был вывезен спецслужбами США из России в 2017 году. Он сказал, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной».