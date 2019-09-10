Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук заявил, что скорее всего сообщение об «эвакуации» американского шпиона из России является фейком.
По его словам, в спецслужбах не принято подтверждать или опровергать такую информацию.
Таковы правила игры. Обычно в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются, когда сам перебежчик, предатель, шпион сделает какое-либо заявление, — пояснил он.
Николайчук считает, что под видом этой новости СМИ США намеревались выставить в невыгодном свете президента Дональда Трампа, что не может не настораживать.
Совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника, — отметил эксперт.
Он рассказал, что элементарная практика работы спецслужб заключается в том, что руководство получает сведения, а не данные об источнике, который их озвучил.
По его мнению, ситуация со шпионом является внутриполитической диверсией, направленной на подрыв репутации американского лидера, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал историю со шпионом, который был вывезен спецслужбами США из России в 2017 году. Он сказал, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной».