Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук заявил, что скорее всего сообщение об «эвакуации» американского шпиона из России является фейком.

По его словам, в спецслужбах не принято подтверждать или опровергать такую информацию.

Таковы правила игры. Обычно в таких случаях какие-то комментарии или другие официальные заявления делаются, когда сам перебежчик, предатель, шпион сделает какое-либо заявление, — пояснил он.

Николайчук считает, что под видом этой новости СМИ США намеревались выставить в невыгодном свете президента Дональда Трампа, что не может не настораживать.

Совершенно безумное утверждение, что данное событие якобы связано с тем, что Трамп, грубо говоря, болтун, и он может каким-то образом повредить работе на американское правительство этого источника, — отметил эксперт.

Он рассказал, что элементарная практика работы спецслужб заключается в том, что руководство получает сведения, а не данные об источнике, который их озвучил.

По его мнению, ситуация со шпионом является внутриполитической диверсией, направленной на подрыв репутации американского лидера, передаёт «Радио Sputnik».

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал историю со шпионом, который был вывезен спецслужбами США из России в 2017 году. Он сказал, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной».

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