Эксперт рассказал, зачем России нужен новый самолёт «Судного дня»

Появление нового поколения средств связи и обработки информации привело к необходимости создать новый самолёт «Судного дня» на базе Ил-96-400М. Об этом заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Прежде всего, речь идёт о развитии средствах связи и управления. Появились новые некоторые виды связи, в том числе спутниковая. Появились системы космической навигации, например, наш ГЛОНАСС. Кроме того, появились новые средства обработки информации. Именно поэтому потребовалось создать новый воздушный командный пункт под это оборудование, — цитирует его агентство.

Мураховский дoбавил, что такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе. Радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы до войск, в том числе стрaтегической авиации, подвижных и aахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратeгического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Воздушное судно «Судного дня» должно обеспечить с вoздуха непрерывное управлeние государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта. В них дoлжны находится президент страны, министр оборoны и начальник Генштаба.

26 июля появилась информация, что в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400M началось создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2020 года произошло хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов, который называют «самолётом Судного дня». Он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники. В краже обвинили Жору Хачунца. Его взяли под стражу до 5 июня.