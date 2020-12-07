Самолёт «Судного дня» обокрали в Таганроге

https://static.news.ru/photo/c5d965e0-3890-11eb-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirill Naumenko/wikimedia.org

Неустановленные злоумышленники похитили 39 радиостанционных блоков из самолёта Ил-80, который был доставлен для плановых работ на аэродром Таганрог-Южный. Эта воздушная машина является так называемым самолётом «Судного дня».

Специалисты заменили смазку на штоках амортизационных стоек шасси, основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода самолёта были опечатаны. Инженер по эксплуатации воздушных судов 26 ноября проверил целостность печатей.

4 декабря начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г. М. Бериева» Владимир К. обнаружил, что грузовой люк был вскрыт. Помимо 39 радиостанционных блоков были украдены пять плат из демонтированных с самолёта блоков. Злоумышленники оставили отпечатки пальцев на поверхности грузового люка, а также на крышке распределительного устройства. Следы их обуви были обнаружены в отсеках воздушной машины, сообщает РЕН ТВ.

Самолётом «Судного дня» называется воздушная машина, которая должна эвакуировать высшее руководство страны в случае угрозы ядерной войны. В случае ЧС борт должен стать командным пунктом руководства вооружённых сил в небе. Изначально такое определение появилось в США, где функции самолётов «Судного дня» выполняют E-4B на базе Boeing 747.

В СССР таким бортом был Ил-80, разработанный в конце 80-х годов на базе Ил-86. Он впервые поднялся в небо в 1987 году. Его эксплуатация началась с 1992 года. Самолёт оборудован средствами защиты от оружия массового поражения, а также имеет аппаратуру для управления всеми видами вооружённых сил.

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