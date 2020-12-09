С самолёта «судного дня» украли устаревшее оборудование

https://static.news.ru/photo/b2018d62-3abc-11eb-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org

С секретного самолёта Ил-80 неизвестные похитили старое, отслужившее оборудование, сообщил информированный источник.

Украли старое, отслужившее оборудование, которое подлежало замене. О краже техники последних лет речи не идёт, — сообщил «Интерфаксу» собственный источник.

Другой источник заявил агентству, что в данный момент идёт разбирательство и продолжается анализ ситуации.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. В мае 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолётов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию уже имеющихся самолётов.

Воздушные командные пункты назвали самолётами «судного дня» из-за того, что их предполагается использовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самые известные модели таких самолётов — американские E-4B на базе Boeing 747 и российские Ил-80 на базе пассажирских Ил-86.

Как писал NEWS.ru, кража аппаратуры из самолёта Ил-80 в Таганроге будет расследована, после чего будут приняты необходимые меры, чтобы такая ситуация не повторилась в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После того как злоумышленники ограбили Ил-80, было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества. Стоимость украденного оценили в один миллион рублей.

Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов Ил-80 произошло 4 декабря, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.

Охрана Ил-80 обошлась ТАНТК в 24,1 млн рублей. Договор был заключён с 1 апреля этого года до 31 марта 2021 года с ФГУП «УВО Минтранса России». Это единственная организация, которая предоставляет подобные услуги. По договору на аэродроме должны находиться восемь круглосуточных постов охраны.