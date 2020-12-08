Стали известны траты на охрану обворованного самолёта «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/2627b95a-3950-11eb-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная приборостроительная корпорация

Охрана самолёта Ил-80, более известного как самолёт «Судного дня», обошлась Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу (ТАНТК) имени Бериева в Ростовской области в 24,1 млн рублей. Эта информация опубликована на сайте государственных закупок.

Договор был заключён с 1 апреля этого года до 31 марта 2021 года с ФГУП «УВО Минтранса России». Это единственная организация, которая предоставляет подобные услуги. Она определена на основании постановления правительства России № 42 от 1 февраля 2011 года.

По договору на аэродроме должны находиться восемь круглосуточных постов охраны. Денежные средства за услугу перечисляются на расчётный счёт ежемесячно.

Самолёт «Судного дня» обворовали, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. 4 декабря начальник ТАНТК обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.

Как писал NEWS.ru, обокравшие самолёт «Судного дня» могли получить доступ к гостайне. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Самолётом «Судного дня» называется воздушная машина, которая должна эвакуировать высшее руководство страны в случае угрозы ядерной войны. В случае ЧС борт должен стать командным пунктом руководства вооружённых сил в небе. Самолёт оборудован средствами защиты от оружия массового поражения, а также имеет аппаратуру для управления всеми видами вооружённых сил.