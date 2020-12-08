После ограбления самолёта «Судного дня» завели уголовное дело

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После того, как злоумышленники ограбили Ил-80 «Судного дня», возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества. Об этом сообщили в МВД.

По собранным материалам следственным управлением УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», — приводит сообщение РИА Новости.

Стоимость украденного имущества с борта, который находился в аэропорту Таганрога, отметили правоохранители, оценивается в один миллион рублей.

Ограбление самолёта «Судного дня» произошло 4 декабря, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. 4 декабря начальник ТАНТК обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.

Охрана Ил-80 обошлась Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу (ТАНТК) имени Бериева в Ростовской области в 24,1 млн рублей. Договор был заключён с 1 апреля этого года до 31 марта 2021 года с ФГУП «УВО Минтранса России». Это единственная организация, которая предоставляет подобные услуги. Она определена на основании постановления правительства России № 42 от 1 февраля 2011 года.

По договору на аэродроме должны находиться восемь круглосуточных постов охраны. Денежные средства за услугу перечисляются на расчётный счёт ежемесячно, сообщал NEWS.ru.