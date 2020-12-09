Песков прокомментировал кражу оборудования с самолёта «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/a26e4268-3a0e-11eb-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кража аппаратуры из самолёта Ил-80 в Таганроге будет расследована, после чего будут приняты необходимые меры, чтобы такая ситуация не повторилась в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разумеется, будут сделаны выводы. Такое ЧП, поэтому там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля затруднился сказать, в компетенцию какого ведомства входит охрана подобных объектов. Он предположил, что эти функции возложены либо на Минобороны, либо на ФСО.

Как писал NEWS.ru, после того как злоумышленники ограбили Ил-80, было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества. Стоимость украденного оценили в один миллион рублей.

Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов Ил-80 произошло 4 декабря, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников.

Охрана Ил-80 обошлась ТАНТК в 24,1 млн рублей. Договор был заключён с 1 апреля этого года до 31 марта 2021 года с ФГУП «УВО Минтранса России». Это единственная организация, которая предоставляет подобные услуги. По договору на аэродроме должны находиться восемь круглосуточных постов охраны.