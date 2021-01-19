Суд арестовал обвиняемого в краже из «самолёта Судного дня»

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Жора Хочунц, которого обвиняют в краже оборудования с Ил-80 в Таганроге в Ростовской области, взят под стражу до 4 марта. Об этом рассказала его адвокат Ольга Бояркина.

Она отметила, что её подзащитному уже предъявлено обвинение.

4 января по делу о краже из самолёта Ил-80 был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта, — сказала Бояркина ТАСС.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов, который называют «самолётом Судного дня», произошло 4 декабря, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники.

Ранее историку Олегу Соколову, осуждённому за убийство, было отказано в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», сообщал NEWS.ru.