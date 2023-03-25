Эксперт рассказал о защите от снарядов с обедненным ураном Полковник Насонов: танки со снарядами с обедненным ураном будут приоритетными целями

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов заявил, что танки, которые Украина оснастит снарядами с обедненным ураном, станут главными целями для ВС РФ. По его словам, которые приводит URA.RU, их будут поражать перекрестным или групповым огнем.

Если известно, что тот или иной экипаж готов к применению именно этого вида боеприпасов, данная цель будет определена командиром в качестве приоритетной, и будет осуществлено ее поражение перекрестным или групповым огнем, — сказал полковник запаса.

По его мнению, местность с уничтоженной бронетехникой станут блокировать, чтобы свою работу могли сделать войска радиационной, химической и биологической защиты.

Какого-то огромного воздействия на личный состав и местность данные снаряды производить мгновенно не могут, но они будут ухудшать общий фон по ряду спектров облучения, — пояснил Насонов.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном может обрушить сельскохозяйственный экспорт страны. По его словам, трагические последствия растянутся на десятилетия или даже столетия. Кроме того, применение таких боеприпасов нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ, добавил он.