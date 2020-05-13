Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с неиспользованными авиабилетами

https://static.news.ru/photo/fb3a9e4c-950d-11ea-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую жульническую схему, которая связана с выдачей ваучеров взамен неиспользованных авиабилетов внедрили мошенники. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Поводом для этого стало предложение авиаперевозчиков, которое они сделали пассажирам, не улетевшим в другие страны из-за пандемии коронавируса. Оформить ваучеры они предлагали на сопоставимую сумму, а также добавив к ним бонусы.

В ВТБ выяснили, что после этого злоумышленники начали отправлять письма и обзванивать клиентов перевозчиков. Мошенники представляются сотрудниками авиакомпаний и предлагают купить такой ваучер. Клиентам, которые отказываются от предложения и просят вернуть деньги, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за вознаграждение. Для этого мошенники просят сообщить данные банковской карты.

Председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов в эфире радио Sputnik дал рекомендации , как не попасть на удочку мошенников. Самый простой способ проверить, с кем вы разговариваете, — это уточнить откуда звонят и сказать, что перезвоните сами. При этом он отметил, что в идеале авиакомпания должна написать письмо, позвонить и вежливо поинтересоваться, хочет ли клиент получить деньги обратно.

В реальности авиакомпаниям сейчас чуть-чуть не до этого, они действительно периодически рассылают информационные письма. Отдельных ресурсов, чтобы обзвонить всех пассажиров, которые не улетели, у авиакомпании нет. Поэтому чтобы не быть обманутым, просто напишите или позвоните в авиакомпанию. Я бы советовал взять за правило никому никогда не сообщать по телефону номер карты, особенно ее детали — срок действия, код на обратной стороне никому не нужны, кроме мошенников, — пояснил Достов.

При этом он подчеркнул, что если авиакомпания действительно захочет выплатить компенсацию, то клиент получит официальный запрос, который легко проверить.

Как писал NEWS.ru, ранее акционеры Norwegian Air утвердили план спасения на $1 млрд.