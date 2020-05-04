Акционеры Norwegian Air утвердили план спасения на $1 млрд

Члены совета директоров авиакомпании Norwegian Air одобрили схему финансового выживания в условиях пандемии COVID-19. 95% голосов были отданы за преобразование одного миллиарда долларов в акционерный капитал и привлечения дополнительных денежных средств от своих владельцев.
На новостях об утверждении плана акции норвежского перевозчика поднялись на 46%. При этом владельцы сталкиваются с существенным размыванием своих долей, так как кредиторы получают контроль над компаниями.
При этом данная схема является жизненно важной частью плана авиакомпании, которая борется за государственные кредитные гарантии. В Norwegian Air утверждают, что коронавирусный кризис значительно усугубил её и без того глубокие финансовые проблемы,
В конце 2019 года у авиакомпании скопились долги в размере порядка $8 млрд. Накануне заседания руководство авиаперевозчика заявило, что он получил «сильную поддержку» от арендодателей самолётов для реализации своего плана.
Сейчас 95% её флота остановлены из-за COVID-19. При этом Norwegian Air заявила, что у нее могут закончиться наличные деньги к середине мая, если акционеры не поддержат план.
Как писал NEWS.ru, ранее «Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда.
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