Акционеры Norwegian Air утвердили план спасения на $1 млрд

https://static.news.ru/photo/19167cb6-8e00-11ea-9d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Члены совета директоров авиакомпании Norwegian Air одобрили схему финансового выживания в условиях пандемии COVID-19. 95% голосов были отданы за преобразование одного миллиарда долларов в акционерный капитал и привлечения дополнительных денежных средств от своих владельцев.

На новостях об утверждении плана акции норвежского перевозчика поднялись на 46%. При этом владельцы сталкиваются с существенным размыванием своих долей, так как кредиторы получают контроль над компаниями.

При этом данная схема является жизненно важной частью плана авиакомпании, которая борется за государственные кредитные гарантии. В Norwegian Air утверждают, что коронавирусный кризис значительно усугубил её и без того глубокие финансовые проблемы, передаёт Reuters.

В конце 2019 года у авиакомпании скопились долги в размере порядка $8 млрд. Накануне заседания руководство авиаперевозчика заявило, что он получил «сильную поддержку» от арендодателей самолётов для реализации своего плана.

Сейчас 95% её флота остановлены из-за COVID-19. При этом Norwegian Air заявила, что у нее могут закончиться наличные деньги к середине мая, если акционеры не поддержат план.

Как писал NEWS.ru, ранее «Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда.