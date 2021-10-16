Эксперт рассказал, как сэкономить на денежных переводах

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея рассказал, как сэкономить на денежных переводах. По словам эксперта, крупные суммы лучше переводить в пределах одного банка. Его слова приводит РИА Новости.

Переводы в рамках лимита до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей бесплатны. Для этого надо привязать номер телефона в банке к СБП. Сделать это можно в мобильном банке или любом отделении, — рассказал Кривошея.

Перед переводом всегда стоит уточнять информацию о комиссии. Обычно она встраивается дополнительной суммой в сам перевод. Увидеть сумму комиссии можно в приложении, где выводится информация о целях платежа, получателе, сумме и подтверждении перевода.

В то же время специалист не рекомендует использовать личные переводы при оплате услуг, к примеру на карту продавцам. Он напомнил, что такие переводы запрещены, а если будет установлен факт ухода от налогов, то предприятие серьёзно накажут.

Ранее сообщалось, что российским банкам могут разрешить отказывать в обслуживании и проведении денежных переводов, вызывающих подозрение. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, это позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан от мошеннических операций.

Петров заявил, что в РФ распространены мошеннические схемы, участники которых действуют под видом сотрудников банков, служб безопасности и клиентских отделов. Мошенники убеждают жертв в том, что их счета и вклады находятся под угрозой, в результате чего люди даже заставляют сотрудников банков совершать денежные переводы преступникам. Чаще всего жертвами таких мошенничеств становятся пенсионеры.