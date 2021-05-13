Эксперт призвал ограничить доступность дешёвого оружия

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https://news.ru/incidents/prodavec-rasskazal-o-pokupke-oruzhiya-kazanskim-strelkom/Некоторые образцы огнестрельного оружия на российском рынке имеют крайне низкую стоимость, поэтому их могут позволить себе даже подростки. Доступность подобного оружия необходимо ограничить. Такого мнения придерживается военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что массовые убийства 11 мая в Казани и в Керчи в октябре 2018 года были совершены из одного и того же оружия — помпового ружья Escort, производимого фирмой Hatsan.

Особенность продуктовой линейки этой компании состоит в наличии образцов крайне низкой для ружей стоимости — каких-то 20 тысяч рублей за полуавтоматическое ружьё с магазином. Не может оружие стоить настолько дёшево, — отметил эксперт.

Он указал, что на цену продаваемого в России оружия влияет членство страны-производителя в Постоянной международной комиссии по испытанию ручного огнестрельного оружия.

Страна, из которой происходит указанный производитель, в эту организацию не входит, и, соответственно, может, как это ни парадоксально, продавать на российский рынок некачественное, но дешёвое оружие, — заявил Коротченко.

По его словам, такое оружие недолговечно и поэтому им не пользуются охотники или спортсмены. Однако оно вполне подходит для однократной стрельбы и в связи с этим вероятность новых подобных трагедий довольно высока.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Как сообщалось ранее Галявиев купил оружие в конце апреля. Он легко получил разрешение на него, поскольку психиатр не заподозрил у молодого человека никаких отклонений. Продавца в оружейном магазине не удивило то, что ружье покупает подросток, поскольку тот предоставил официальную лицензию.