https://static.news.ru/photo/3711f3da-3c52-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того, как Сбербанк указал на опасную привычку граждан пересылать друг другу фотографии банковских карт в мессенджерах, специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук дал оценку серьёзности проблемы.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил , что держатели карт крайне беспечно относятся к своим персональным данным и не задумываясь пересылают фото своих карт не только в мессенджерах, но и в соцсетях.

Например, во «ВКонтакте» можно собрать достаточно много сканов паспортов, та же история с пластиковыми картами. То ли люди что-то путают, то ли не понимают, что это может попасть в открытый доступ, — посетовал Ющук.

Эксперт согласен с зампредом правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым в том, что всё это действительно уходит в Интернет и попадает в руки к мошенникам. Однако, по мнению Ющука, такой сбор данных является очень трудоёмким процессом и не носит массового характера.

Как писал NEWS.ru, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее заявил, что россияне сами облегчают жизнь мошенникам. Благодаря беспечности граждан, аферисты теперь получают номера карт не только в «теневом» Интернете. Из-за частой пересылки фото «пластика» злоумышленникам теперь стало гораздо легче получить персональные данные клиентов банков.