Эксперт оценил идею о запрете продавать самогонные аппараты

https://static.news.ru/photo/a76bfc68-bed6-11eb-8e0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что предложение запретить открытую продажу самогонных аппаратов является нецелесообразным. Как сказал он в беседе с «Москвой 24», в запрете нет никакой необходимости.

Дробиз подчеркнул, что самогоноварение не конкурирует с нормальной алкогольной продукцией, поэтому объём подобной продукции не перейдёт в объём легальных товаров.

Потому что по цене легального алкоголя самогон никому не нужен. А нелегальная продукция существует, потому что минимальные зарплаты у многих очень низкие. Они всё равно не будут пить легальную продукцию. Не будет одной нелегальной, появится другая, — объяснил специалист.

Эксперт считает, что этот запрет никак не повлияет и на уровень алкоголизации населения. По его словам, существует три группы людей, которые варят самогон. Первая — это люди, которые «гонят» нелегальный алкоголь для себя из-за его низкой стоимости. Вторая группа — это те, кто делает алкоголь на продажу. Если запретят заводские аппараты, они будут изготавливать его с помощью кустарных. К третьей категории относятся представители среднего класса, которые могут позволить себе хороший легальный алкоголь, но при этом любят производить напитки для себя.

К примеру, подняли цены на аптечные настойки до уровня легальной водки. Меньше пить стали? Перешли с аптечных настоек на какую-то другую спиртсодержащую гадость. Потребность у людей от запретов не снижается, — объяснил он.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем. В докладе на имя главы государства о состоянии российского рынка подакцизных товаров отмечается, что зачастую произведённый кустарно самогон предназначен не для личных нужд, а на продажу. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ в ней значительно превышают установленные нормы.