https://static.news.ru/photo/bd109326-4466-11ea-9e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за нарушение ПДД должны воздействовать на водителей, отбивая желание «лихачить» на дороге. Такое мнение высказал юрист и эксперт движения «Сильная Россия» Янис Юкша.

По его словам, ежегодно на российских дорогах погибает количество людей, сопоставимое с населением Люксембурга. Юкша подчеркнул, что большинство правил дорожного движения «написаны кровью». Юрист считает, что нынешние штрафы являются недостаточными, чтобы водители остереглись нарушать ПДД.

Юкша отметил, что если водители хотят экстремально вести машину, им необходимо отправляться на специальные полигоны, где они смогут продемонстрировать свои навыки.

Это ни в коем случае нельзя делать на дорогах общественного пользования. Поэтому штрафы должны стать заградителями, которые отобьют охоту нарушать ПДД, — заявил Юкша в комментарии «Политике сегодня».

Министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Предлагается ужесточить наказания за превышение скорости, а также ввести накопительную систему нарушений. В частности, если водитель совершил три серьёзных ДТП в течение года, его предлагается лишать прав управления на полтора года.

Ранее NEWS.ru писал, что в МВД пообещали изучить замечания по штрафам за нарушения ПДД, предусмотренные проектом нового КоАП.