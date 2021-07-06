Эксперт оценил безопасность рейсов на Камчатку

Летающие в Палану на Камчатке пилоты вынуждены ориентироваться без помощи приборов. Об этом, комментируя крушение самолёта Ан-26, изданию Lenta.ru рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алешкин.

Как отметил эксперт, для безопасности пассажиров маршрут не оборудован ничем. По его словам, это обычный, не туристический посёлок, в котором аэродром ещё советский.

Это даже не аэродром, а деревянная будка посреди поля. Находится он в нескольких километрах от Паланы, на берегу Охотского моря. Ничего там нет. Сопки вокруг. Пилоты постоянно заходят на посадку по визуальным ориентирам, через море и при тумане. Рейсы часто отменяют, особенно зимой, потому что там либо сильный ветер, либо туман, — рассказал Алешкин.

Он добавил, что самолёты редко летают в Палану, так как пилоты просто не видят, куда садиться.

Алёшкин также напомнил, что похожая трагедия уже происходила в этом месте в 2012 году.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна. Судно перестало выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.

Следствие рассматривает несколько версий крушения: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Также источник, близкий к следствию, сообщил, что пилот Ан-26 пытался сократить маршрут по нештатному навигатору.