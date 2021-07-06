Пилот Ан-26 пытался срезать маршрут

Пилот пассажирского самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, пытался сократить маршрут по нештатному навигатору. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, близкий к следствию.

Капитан судна использовал во время пилотирования личный навигатор, не установленный производителем самолёта государственным предприятием «Антонов». Перед посадкой пилот решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка», но неудачно выполнил манёвр и влетел в скалу, сообщает издание.

Самолёт Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Пeтропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На eго борту находились шесть членов экипажа и 22 паcсажира, в том числе глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все они погибли.

Обломки cамолета были обнаружены в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Также в ведомcтве добавили, что спасательные работы затруднены из-за оcобенностей ландшафта.

СК России рассматривает несколько версий крушения лайнера. В их числе ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело.