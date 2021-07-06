В СКР назвали версии крушения Ан-26

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. В их числе ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается на сайте СКР.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехала следственная группа. Изъяты образцы топлива, полётная документация, опрашиваются свидетели, а также проводятся другие мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва.

По факту потери связи с самолётом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Обломки воздушного судна были обнаружены у берега — в 3,8 км от посёлка Палана. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.