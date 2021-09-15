Назван необычный способ избежать нападения медведя

Главный редактор сайта «Охотники.ру» Александр Лисицын рассказал в интервью «Радио 1» о необычном способе избежать нападения медведя. По его словам, хищника можно отпугнуть дымом от сигарет или громким пением.

При встрече со зверем в лесу нужно прежде всего обозначить себя громким криком, пением, курением сигарет, не хочу пропагандировать это, но запах дыма или сигареты может отпугнуть зверя, — сказал Лисицын.

Он отметил, что медведь, являясь плотоядным животным, будет избегать встречи с человеком, если он сыт.

Кроме того, Лисицын советует не приближаться к медвежатам. Он также не рекомендует при встрече с хищником в лесу бежать от него, в этом случае в животном может проснуться инстинкт охотника. Если же медведь вломился во двор, то тогда нужно закрыть двери и вызвать МЧС.

Ранее турист в американском штате Монтана избежал нападения медведя, уснув в тоннеле под автомобильной дорогой. Как сообщалось, когда уставший американец отдыхал в тоннеле, туда зашёл медведь. Он прошёл мимо мужчины, не обратив на него никакого внимания.