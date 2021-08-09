Американец уснул в тоннеле и избежал нападения медведя

В американском штате Монтана турист решил отдохнуть в тоннеле и проспал встречу с медведем. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В тот момент, когда уставший американец отдыхал в тоннеле, туда зашёл медведь. Он прошёл мимо туриста, не обратив на него никакого внимания. Таким образом, мужчина избежал нападения дикого животного.

В организации по охране дикой природы заявили, что дикие животные достаточно часто пользуются тоннелями под автомобильным дорогами, из-за этого людям следует избегать таких сооружений. Работники организации рассказали, что носят с собой спрей от медведей и стараются вести себя очень осторожно.

Пумы, барибалы, медведи гризли, белохвостые олени, койоты и скунсы переходят через тоннели днём и ночью, — пояснил зоозащитник.

Ранее на юге Красноярского края медведь напал на группу туристов. Инцидент произошёл в природном парке «Ергаки». Мужчины были в походе, когда на них накинулся дикий зверь. Один турист погиб, трое сумели убежать.