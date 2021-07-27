Медведь загрыз туриста из Москвы на юге Красноярского края

Медведь напал на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте администрации парка.

На территории природного парка «Ергаки» произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлёкший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озёр хребта Араданский, — отмечается в сообщении.

Медведь напал на туристов, которые были в спортивном походе. Один взрослый погиб в лапах зверя, трое убежали.

Администрация парка обратилась к краевым властям с предложением на время закрыть «Ергаки» для туристов.

Ранее стало известно, что в конце июня 2021 года медведь, растерзавший в Красноярском крае 16-летнего подростка, который сопровождал тургруппы, вёл себя агрессивно. Об этом рассказал директор национального парка «Ергаки» Игорь Грязин. По его словам, поведение животного можно назвать даже аномальным, поскольку для него объектом охоты был именно человек.